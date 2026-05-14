NOĆ ZA PAMĆENJE U BEOGRADSKOJ ARENI! Emocije, hitovi i ovacije obeležili prvi veliki jubilejski koncert Vesne Zmijanac (VIDEO)

U krcatoj beogradskoj Areni Vesna Zmijanac večeras je održala prvi u nizu od tri velika koncerta kojima obeležava impresivnih 50 godina bogate i uspešne karijere. Veče puno emocija, energije i bezvremenskih hitova ostaće upamćeno kao jedan od najlepših trenutaka na domaćoj muzičkoj sceni.

Skockana od glave do pete Vesna Zmijanac je izašla pred publiku i koncert otvorila pesmom „Nevera moja“. Usledio je gromoglasan aplauz hiljada ljudi koji su od prve do poslednje minute pevali zajedno sa njom.

Ređali su se hitovi koji su obeležili decenije njene karijere, a emocije su bile toliko jake da su mnogi u publici jedva zadržavali suze.

Direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, koji je ujedno i organizator ovog velikog događaja, sve vreme je stajao tik uz binu i pružao podršku Vesni Zmijanac. Preplavljena emocijama, pevačica je u jednom trenutku sišla sa scene i snažno ga zagrlila u znak zahvalnosti.

Njih dvoje godinama neguju iskreno i čvrsto prijateljstvo, a spektakularni koncerti i uspešna saradnja samo su potvrda međusobnog poverenja, poštovanja i podrške koja traje decenijama.

NOĆ ZA PAMĆENJE U BEOGRADSKOJ ARENI! Emocije, hitovi i ovacije obeležili prvi veliki jubilejski koncert Vesne Zmijanac (VIDEO)

Prvi gost večeri bio je Dino Merlin, sa kojim je Vesna Zmijanac izvela njihov kultni duet „Jorgovani“. Publika je oduševljeno pevala svaki stih, dok je atmosfera u dvorani bila gotovo nestvarna.

Nakon emotivnog trenutka sa Merlinom, Vesna je na binu pozvala Acu Lukasa, a čim su krenuli taktovi pesme „Ja imam nekog, a ti si sam“, publika je pala u potpuni delirijum. Lukas je potom preuzeo scenu i nizao svoje najveće hitove — „Voliš li me“, „Nisam preživeo“ i druge pesme koje je publika pevala u glas, dok se Vesna za to vreme presvukla u elegantnu crnu kombinaciju koja je izazvala oduševljenje svih prisutnih.

Treći specijalni gost večeri bio je Miroslav Ilić, koji je svojim bezvremenskim hitovima dodatno podigao atmosferu do usijanja. Publika je igrala, pevala i uživala u svakoj sekundi spektakla koji će se dugo prepričavati.

Na samom kraju koncerta Vesna Zmijanac nije krila emocije. Vidno srećna i ponosna zbog ljubavi koju joj publika pruža već pet decenija, zahvalila se svima koji su bili deo ove posebne noći. Ovacije iz Arene ispratile su je sa bine, a novi koncert zakazan je za sutra u isto vreme, na istom mestu.

Zajecaronline/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure