UDRUŽENJE ŠILJKAN: „Hvala Saši Mirkoviću i HYPE na ukazanom poverenju!“

Udruženje za očuvanje srpske tradicije i kulture i istoimeni folklorni ansambl Šiljkan večeras je bio gost iznenađenja na zlatnom koncertu Vesne Zmijanac u Beogradskoj Areni.

Pred prepunom Arenom ovo je bilo pravo iznenadenje i to ne samo za publiku već i za same igrače iz ansambla.

-Pre nešto malo manje od mesec dana naš folklorni ansambl nastupio je u Sava Centru na koncertu Lepe Lukić.

U prepunoj plavoj dvorani igrači su dali svoj maksimum,a kako i ne bi kada je san svakog igrača da zaigra u toj dvorani.

Međutim,taj u tom trenutku ostvaren san prerastao je u nešto još mnogo veće.

Isto veče posle koncerta u Sava Centru usledio je novi poziv direktora Saše Mirkovića da zaigramo i danas u Areni – kaže za naš portal Milenko Kuzmanović predsednik Udruženja Šiljkan i dodaje:

-Ne samo što sam ja u tom trenutku bio u šoku nego me je isto držalo još poprilično dugo. Iskren da budem, to veče auto sam jedva dovezao do kuće koliko su mi noge klecale od uzbuđenja. Najveće iznenađenje je bilo kada sam to saopštio igračima koji nisu mogli da veruju u to što im govorim i bilo je otprilike ono „Beogradska Arena da igramo,ma daj – to može samo,možda,ansambl „Kolo“…“.

-Ja sam u folkloru nekih 16 godina,a u folklornom ansamblu „Šiljkan“ igram 6-7 meseci. San svakog igrača je da zaigra u nekoj dvorani poput Sava Centra i sa istim ne mogu da se pohvale baš puno ansambala,ali kada je stigao poziv za Arenu to je bilo nešto neopisivo – kaže za Hype portal Aleksandar Nikolić i dodaje:

-Kada nas je Milenko obavestio da treba da zaigramo i u Areni u tom trenutku nisam znao kako se osećam. Sam taj osećaj da će te gledati 20.000 ljudi na jednom mestu zaista je neopisiv. Siguran sam verovatno nikad više ponovljiv,osim ako nas gospodin Mirković ponovo ne pozove. Pošto to možemo ponoviti samo uz njega – zaključuje Aleksandar.

Inače,Udruženje Šiljkan je svoju slavu Sv.Vasilije Ostroški i svoj deveti rođendan proslavio pre dva dana. Isti su zapravo obeležili baš večeras u Beogradskoj Areni posle svog nastupa gde su zajedno presekli tortu.

UDRUŽENJE ŠILJKAN

-Hvala direktoru Saši Mirkoviću i celokupnom Hype timu na ukazanom poverenju. Hvala im za najlepši rođendanski poklon i ne samo to, hvala im što su uz nas i što nas uvek podržavaju – dodala je za kraj potpredsednica Udruženja „Šiljkan“ Vladana Zipalov.

Hype i ovom prilikom još jednom želi srećan rođendan svim članovima "Šiljkana".

Zaječeronline/E.B.

