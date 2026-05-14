MUZIČKE LEGENDE NA JEDNOM MESTU! Miroslav Ilić izašao na scenu sa Vesnom Zmijanac, njegovi hitovi odjekivali Arenom! (FOTO)

Od samog početka koncerta atmosfera u Areni bila je usijana, dok je publika uglas pevala najveće hitove regionalne muzičke zvezde.

Emocije, ovacije i gromoglasni aplauzi smenjivali su se tokom cele večeri, a svaki izlazak na scenu bio je ispraćen oduševljenjem prisutnih.

Poseban pečat večeri dao je i legendarni pevač narodne muzike Miroslav Ilić, koji je svojim pojavljivanjem izazvao ovacije publike.

Izveo je vanvremenske hitove „Čaše od kristala“, „Još te nešto čini izuzetnom“ i brojne druge pesme koje su obeležile njegovu bogatu karijeru.

Publika je zajedno sa njim pevala od prvog do poslednjeg stiha, dok je atmosfera u Areni dostigla vrhunac.

Spoj dve velike muzičke legende priredio je publici pravi spektakl i još jednom potvrdio zašto njihove pesme decenijama traju i okupljaju različite generacije.

Zajecaronline/I.R.

