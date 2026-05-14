GORI BEOGRADSKA ARENA! Vesna Zmijanac i Aca Lukas ukrstili glasove — publika pala u potpuni trans (FOTO)

Spektakl za pamćenje u krcatoj Beogradskoj areni! Folk diva Vesna Zmijanac večeras obeležava velikih 50 godina karijere koncertom o kom će se dugo pričati, a publika od prvog trenutka peva uglas njene najveće hitove.

Nakon što je sa legendarnim Dinom Merlinom maestralno izvela bezvremenski duet „Jorgovani“, Arena je bukvalno eksplodirala od oduševljenja. Publika je horski pevala svaki stih, dok su telefoni bili upereni ka bini kako bi zabeležili trenutak koji je mnoge dirnuo do suza.

Ali tu nije bio kraj iznenađenjima! Vesna je potom na scenu pozvala Acu Lukasa, a čim su krenuli prvi taktovi pesme „Ja imam nekog, a ti si sam“, nastao je potpuni delirijum u Areni. Lukas i Vesna pokazali su zašto važe za jedne od najvećih zvezda domaće scene – harizma, emocija i energija kojom su zapalili publiku podigli su atmosferu do usijanja.

Publika ih je nagradila gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a mnogi komentarišu da je ovo jedan od najemotivnijih i najjačih trenutaka večeri.

Vesna je još jednom dokazala zašto decenijama nosi titulu jedne od najvoljenijih pevačica na Balkanu, dok su njeni specijalni gosti dodatno ulepšali veče koje će ostati upamćeno kao pravi muzički spektakl.

Podsećamo, regionalna muzička zvezda započela je večeras prvi od tri spektakularna koncerta u Beogradskoj areni, u organizaciji prestižne Hype produkcije. Veče je otvoreno moćnim izvođenjem pesme „Nevera moja“, čiji su prvi taktovi izazvali pravu euforiju među prisutnima.

Zajecaronline/J.V.

