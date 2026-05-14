ISTORIJSKI MOMENAT U ARENI! Vesna Zmijanac i Dino Merlin zapalili publiku vanvremenskim hitom „Kad zamirišu jorgovani“, svi na nogama, emocije na vrhuncu!

Koncert je započeo moćnim izvođenjem pesme „Nevera moja“, koja je već na samom početku podigla Arenu na noge. Čim se pojavila na sceni, usledila je prava eksplozija oduševljenja, dvoranom su odjeknuli gromoglasni aplauzi, ovacije i horsko pevanje publike, dok je atmosfera dostigla svoj vrhunac.

Međutim, pravi spektakl usledio je kada je na scenu stupio specijalni gost večeri, legendarni bosanskohercegovački kantautor i muzička zvezda, Dino Merlin.

Njegov izlazak izazvao je euforiju u Areni, a publika je u jednom trenutku potpuno utihnula, pa eksplodirala u ovacijama, svesna da prisustvuje istorijskom muzičkom trenutku.

ISTORIJSKI MOMENAT U ARENI! Vesna Zmijanac i Dino Merlin zapalili publiku vanvremenskim hitom „Kad zamirišu jorgovani“, svi na nogama, emocije na vrhuncu!

Kada su Vesna Zmijanac i Dino Merlin zajedno započeli izvođenje bezvremenskog hita „Kad zamirišu jorgovani“, Arena se pretvorila u more emocija.

Svaki stih bio je ispraćen gromoglasnim pevanjem publike, dok su se emocije i nostalgija prelivale kroz čitavu dvoranu.

Spoj dva muzička velikana doneo je trenutak za pamćenje, scenu punu emocija, energije i umetničke snage, koji je obeležio veče i podigao koncertnu seriju na potpuno novi nivo spektakla.

Zajecaronline/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure