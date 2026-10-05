U Srbiji neophodno podizati svest o ozbiljnosti migrene i poboljšati status tretiranja osoba koje boluju od migrene

Migrena je ozbiljna kompleksna neurološka bolest koja podrzumeva različite faze u toku napada koji pacijenti doživljavaju. U Srbiji je potrebno da se podigne svest o tome koliko je to ozbiljno neurološko oboljenje i poboljša status tretiranja osoba koje boluju od migrene, izjavio je predsednik Nacionalne sekcije Migrena asocijacije Srbije dr Igor Petrušić.

Petrušić je za Tanjug rekao da migrena nije praćena samo bolom, već da dovodi i do mučnine, nagona za povraćanjem. Istakavši da u fazama pre napada migrene, osobe imaju dosta različitih problema u svakodnevnom funkcionisanj. A to može trajati i do dva dana.

“Ne postoje tačni uzroci za migrenu. Kod svake osobe su različiti okidači koji dovode do napada, zato je toliko kompleksno i lečiti migrenu”, objasnio je on govoreći o uticaju migrene na pacijente.

Kako je naveo, iako je stres jedan od glavnih okidača migrene, uzroci se mogu podeliti na one koji se dešavaju unutar organizma, kao što je promena fluktuacije hormona. I na spoljašnje kao što je određena hrana, poremećaj sna i veliki emocionalni skokovi.

U Srbiji neophodno podizati svest o ozbiljnosti migrene i poboljšati status tretiranja osoba koje boluju od migrene

Što se tiče lečenja, Petrušić je izjavio: “Što se tiče akutne terapije, kod nas imamo samo dva leka iz grupe triptana.Dok na tržištu Evrope ima šest. Ono što je značajno je što su različita istraživanja pokazala da ti lekovi i kad se menjaju s jednog na drugi, da povećavaju efikasnost tako da većem broju ljudi mogu da pomognu. Migrena asoscijacija Srbije teži ka tome da se to i kod nas omogući.”

Članica Migrena asocijacija Srbije i pacijentkinja Tanja Egeljić izjavila je da je veliki problem to što se pacijenti koji boluju od migrene susreću sa predrasudama da je to obična glavobolja. Zbog čega je neophodno da se u Srbiji širi svest o tome koliko je migrena ozbiljno neurološko oboljenje kojem treba ozbiljno da se pristupi.

“Ja sam glavobolje imala još kao mala. Ali tada tome niko nije pridavao značaj, svi su mislili da kao dete izbegavam neke obaveze. Prvi put sam se susrela sa migrenom posle porođaja. Nekoliko dana nakon prvog ciklusa nakon porođaja sam imala toliko jak bol u glavi da nisam znala šta je. Odveli su me u hitnu pomoć, dali infuziju. Ali pošto sam tada imala malu bebu nisam išla da ispitujem dalje. Jer sam mislila da će to proći”, objasnila je.

U Srbiji neophodno podizati svest o ozbiljnosti migrene i poboljšati status tretiranja osoba koje boluju od migrene

Egeljićeva je rekla da se nakon toga nesnosna glavobolja ponovo pojavljivala svakog meseca. Zbog čega je ona otišla kod neurologa gde joj je i ustanovljena migrena. Kako je navela, veliki je problem to što se pacijenti koji boluju od migrene susreću sa predrasudama da je migrena obična glavobolja. I to što okolina ne razume tu bol, da je bol toliko jaka da može da onesposobi osobu u potpunosti.

Na pitanje šta je ono što najviše pomaže da prebrodi napad migrene, Egeljićeva je rekla da kada krene napad postoje simptomi koji prethode tome. Napomenuvši da je neophodno da se lek popije pre napada jer kada krene napad lek ne deluje.

Egeljićeva je istakla da joj je učlanjenje u Migrena asocijaciji Srbije i razmena iskustva sa drugim ljudima, mnogo znači. Takođe je i dodala da je to udruženje i pokrenuto, jer u Srbiji ne postoje ni adekvatni lekovi ni terapija. Što je veliki problem imajući u vidu da u Srbiji oko milion ljudi pati od migrene.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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