U ponedeljak ujutru slab mraz i kratkotrajna magla…

Ujutru slab mraz, ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura -4 do -1 °C, najviša dnevna od 5 do 10 °C. Uveče i tokom noći prolazno naoblačenje sa severa tek ponegde sa slabim snegom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 13. februar 2023. godine

Poboljšanje biometeoroloških prilika pogodovaće većini hronično obolelelih i osetljih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguć u blažoj formi. Opreznost se preporučuje učesnicima u saobraćaju.