U ponedeljak padavine moguće do sredine dana…

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ( iznad 1400 m.n.v) provejevanje slabog snega. Od sredine dana prestanak padavina, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 °C, najviša dnevna od 12 do 16 °C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 20. februar 2023. godine

Biometeorološke prilike će biti povoljnije, ali se pojačana opreznost savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa osetljivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i promenljivo raspoloženje. Neophodno je odevanje u skladu sa očekivanom dnevnom temperaturom vazduha.