U ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom!

Naoblačenje, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 6 °S, najviša dnevna od 9 do 13 °S, na istoku Srbije hladnije, do 5 °S.

Biometeorološka prognoza za: 16.01.2023. – Ponedeljak

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se savetuje naročit oprez. Kod osetljivih osoba mogući su bolovi u mišićima, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju neophodna povećana pažnja.