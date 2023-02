U petak ujutru umeren i jak mraz…

Ujutro umeren i jak mraz, ponegde po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivo. Najniža temperatura od -14 do -6 °S, na Peštaru do -23 °C, a najviša od 2 do 5 °C.

Biomteorološka prognoza za petak 10. februar 2023. godine

Relativno povoljna biometeorološka situacija iako su kod pojedinih hronično obolelih moguće uobičajene tegobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.