U OVA DVA GRADA U SRBIJI GORI ZEMLJA! Evo koliko stepeni je izmereno!
U Leskovcu i Zaječaru danas u 15 časova izmereno je 39 stepeni, pa su tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji gradovi u Srbiji.
U Negotinu je trenutno 38 stepeni, u Nišu je izmereno 37 stepeni, a u Beogradu 33 stepena.
Na severu zemlje nešto je svežije nego na jugu, pa je tako u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu trenutno 33 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 24 stepeni, navodi RHMZ.
U južnom, jugoistočnom i istočnom delu zemlje, kao i Pomoravlju, zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno, dok je u ostatku Srbije na snazi narandžasti, odnosno žuti meteo alarm.
RHMZ je upozorio na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.
„Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama“, navodi se u saopštenju.
