U OPASNOSTI SMO DA NAS POGODI RAZORNI ZEMLJOTRES?! Nakon niza potresa tla u poslednjem periodu, sve ukazuje samo na jedno!

Niz jačih zemljotresa pogodio je teritoriju Srbije u prethodnih nekoliko dana. Njima su se priključili i zemljotresi iz regiona.

Samo u prethodnih pet dana imali smo zemljotrese jačine preko 3,5 Rihtera koji su pogodili Rumuniju (4,2), Kruševac (3,9), Zadar (2,4). Kao kruna juče se u toku dana dva puta zatreslo u Vranju (3,7 i 3,9 Rihtera).

Pojačana seizmološka aktivnost započela je početkom ove godine kada se treslo u Mladenovcu, Donjem Milanovcu i Lazarevcu, a jači potresi u toku godine pogodili su Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru, koja je u aprilu ove godine imala ozbiljne probleme zbog zemljotresa.

Tim povodom, čuvena seizmološkinja Slavica Radovanović objasnila je da pojačana seizmička aktivnost treba da se shvati kao upozorenje.

– Očigledno je svima, pa i seizmolozima, da se podiže seizmička aktivnost u našem regionu. Nakon niza godina, koji su prošli bez jačih potresa, na teritoriji Srbije su počeli da se dešavaju zemljotresi koji su jači od 3 stepena. Od Vranja, Kruševca, Paraćina, Svrljiga, kad se setite Mladenovca i drugih potresa koji su se dogodili u prethodnih godinu dana, postaje jasno da se sprema jači potres – istakla je Radovanović.

“SPREMA SE JAČI POTRES”

– Prema jednoj teoriji, koju potkrepuljuje razorni zemljotres iz Crne Gore 1979. godine, više područja sa povećanom aktivnošću i zemljotresima koji se kreću preko 3 stepena, dovešće do jačeg zemljotresa. Oni ipak kod nas ne mogu biti strašni kao oni u svetu, ali su svakako razorni. Taj zemljotres desiće se u tački koja se jedina nije tresla. Trebalo bi istražiti gde će se to desiti. Ne možemo da znamo kada, ali mogli bismo da proverimo gde i da tu oblast pripremimo. Iz mog iskustva, to će se desiti ili u Srbiji ili u pograničnim delovima susednih država koje se graniče sa nama – rekla je Slavica i istakla da nas iskustvo navodi na zaključak da će to biti u narednih godinu dana:

– Kada je 15. aprila 1979. godine zemljotres jačine 7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio Crnu Goru i odneo više od 100 života, godinu dana ranije počela je zemlja ovako da se trese. To nas navodi na pretpostavku da će se sledeći razorni zemljotres desiti u narednih godinu dana. Znaćemo da smo ušli u završnu fazu kada se bude pojavio zemljotres jačine od 4 – 4,5 stepeni – zaključila je seizmološkinja.

