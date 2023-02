U nedelju sunčano i toplo

Malo do umereno oblačno i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine što će usloviti intenzivnije toplljenje snežnog pokrivača na planinama. U Vojvodini pretežno oblačno, pre podne sa slabom kišom ponegde u Banatu i na severu Bačke, a posle podne i u ostalim predelima. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 9 °C, najviša dnevna od 15 do 20 °C. Uveče i tokom noći naoblačenje sa slabom kišom iz Vojvodine proširiće se i na ostale predele Srbije, a provejavanje slabog

snega u drugom delu noći očekuje se samo na visokim planinamaiznad 1400 m.n.v. Vetar će biti u skretanju na slab i umeren severozapadni.

Biometeorološka prognoza za nedelju 19. februar 2023, godine

Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Oprez se savetuje asmatičarima. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.