U nedelju se održava II odbojkaški turnir „MOSIĆ“ za mlađe generacije

U nedelju, 21. maja, u Sportskoj hali podno Kraljevice u Zaječaru, biće održan II turnir „MOSIĆ“ MOS Zaječar 2023.

Na turniru će učestvovati devojčice 2012. godište i dečaci 2011. godište, ali i mlađe generacije. Organizator je OK Timok, a početak je zakazan za 11:00 sati.

Na turniru će učestvovati:

Devojčice 2012. i mlađe:

1. OK Timok, Zaječar

2. OK Knjaževac, Knjaževac

3. OK Ozren, Sokobanja

4. OK Hajduk Veljko, Negotin

5. OK Đerdap, Kladovo

6. OK Majdanpek, Majdanpek

7. OK Volejbortim, Bor

8. OK Viner, Bor.

Dečaci 2011. i mlađi:

1. OK Timok, Zaječar

2. OK Knjaževac, Knjaževac

3. OK Ozren, Sokobanja

4. OK Volejbortim, Bor.