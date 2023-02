U nedelju maksimalna temperatura do 10°C

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom, na severu i zapadu ujutro ponegde i kišom uz lokalnu pojavu poledice. Sredinom dana i posle podne kiša se ponegde očekuje i u ostalim

krajevima. Pre podne u Negotinskoj Krajini, a posle podne i u delovima severne Srbije razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku, kao i na planinama jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -6 do 1 °C, najviša dnevna od 3 na jugu i jugoistoku do 10 °C na istoku.

Biometeorološka prognoza za nedelju 12. februar 2023. godine

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelelih i osetljih osoba. Oprez se savetuje srčanim i respiratornim bolesnicima, kao i astmatičarima u tokom prepodneva. Nesanica i glavobolja su očekivane meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje pažnja.