U nedelju hladno i oblačno

Jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito. Na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu mestimično sa slabim snegom uz postepeni prestanak padavina posle podne i uveče. U brdskoplaninskim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, ali se usled jakog vetra očekuje i lokalno stvaranje snežnih nanosa. Vetar slab i umeren, na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od -6 do -1 °c, najviša dnevna od – 2 do 1 °C.

Biometeorološka prognoza za nedelju 5. februar 2023. godine

Očekivane biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se naročito savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i mentalno nestabilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.