U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz malu, ponegde i umerenu oblačnost, sa temperaturama od pet do 25 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Na jugu i istoku Srbije biće umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, dok će duvati slab i umeren, severni i severozapadni vetar koji će na istoku zemlje biti povremeno i jak.
U Zaječaru danas promenljivo oblačno, ali toplo vreme. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U četvrtak takođe promenljivo oblačno vreme. Minimalna temperatura 9, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
U narednih nedelju dana zadržaće se temperature oko proseka za ovaj deo godine, a kiša ili l okalni pljuskovi sa grmljavinom se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju samo na istoku i jugu zemlje.
Na graničnim prelazima teretna vozila satima čekaju na izlaz, najduže na Šidu – četiri sata
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.
Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, dok na prelazima Horgoš, Kelebija i Bezdan čekaju po dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zajecaronline/J.V.
