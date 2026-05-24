U Francuskoj oboreni brojni temperaturni rekordi za maj
U više gradova u Francuskoj danas su oboreni brojni temperaturni rekordi za mesec maj, s obzirom da je tu zemlju zahvatio toplotni talas.
To je, između ostalog, slučaj u La Rošelu u departmanu Šarant-Maritim, na jugozapadu Francuske, gde je izmereno 32,8 stepeni Celzijusovih, prenosi televizija BFM.
Prethodni rekord za maj zabeležen je 2002. godine, kada je izmereno 32,5 stepeni Celzijusovih.
Nekoliko kilometara dalje, u gradu Šato d’Oleron, temperatura je danas dostigla 32,4 stepen Celzijusovih, čime je nadmašen prethodni rekord iz 2025. godine od 32,1 stepeni Celzijusovih.
Severnije, u Vandeu, u mestu Perije, takođe je bilo veoma toplo, sa 31,9 stepeni Celzijusovih.
Poslednji majski rekord od 31 stepen Celzijusa zabeležen je 2022. godine.
I u departmanu Kot-d’Armo, na severozapadu Francuske oboreni su rekordi, dok je Sen-Brijeu majski temperaturni rekord samo izjednačen, sa 29 sgtepeni Celzijusovih.
U departmanu Manš, takođe u Normandiji, u mestu Brikibek, temperatura je premašila prethodni rekord iz 2005. godine za 0,2 stepena dostigavši 29,2 stepeni Celzijusovih.
Generalno, širom Francuske danas su zabeležene veoma visoke temperature.
Zajecaronline/J.V.
