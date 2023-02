U četvrtak oblačno, temperatura do 3°С

Ujutro umeren i jak mraz, ponegde po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije i magla. Tokom dana pretežno sunčano i hladno, u Negotinskoj Krajini umereno do potpuno oblačno. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na jugu Banata, u pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura od -12 do -5 °C, a najviša od 1 do 3 °C.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 9. februar

Poboljšanje biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika, izuzev osoba sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolja i proremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.