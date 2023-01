U četvrtak oblačno i hladno

Oblačno i hladno. Posle podne na jugu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde se u nižim predelima očekuje i kiša. Krajem dana i tokom noći intenziviranje padavina pa se u svim predelima očekuje sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima i povećanja visine snega u planinskim. Vetar slab do umeren, u košavskom području jak, a u Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni, istočni. Najniža temperatura od -3 do 1 °C, a najviša od 1 do 5 °C.

Biometerološka prognoza za četvrtak 26. januar 2023. godine

Očekivana biometeorološka situacija uticaće relativno povoljno na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.