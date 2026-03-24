Tuširanje svaki dan ili ne? Evo šta kažu lekari

Redovna higijena je važna za zdravlje, ali stručnjaci upozoravaju da preterivanje sa tuširanjem može više da šteti nego da koristi.

Koža je prirodna zaštitna barijera koja čuva telo od isušivanja, iritacija i spoljašnjih uticaja.

Prečesto tuširanje, naročito uz jake sapune i vruću vodu, može narušiti prirodni sloj masnoće i dobre bakterije na koži. To može dovesti do suvoće, svraba, iritacija, pa čak i povećanog rizika od infekcija.

S druge strane, ni retko tuširanje nije dobro. Tada dolazi do nakupljanja prljavštine, masnoće i mrtvih ćelija, što može izazvati neprijatan miris, zapušene pore, akne i probleme, poput peruti ili pogoršanja ekcema.

Koliko često se treba tuširati?

Ne postoji univerzalno pravilo. Mnogi stručnjaci smatraju da je jedno tuširanje dnevno u redu, ali da za većinu ljudi nije neophodno. Za mnoge je dovoljno tuširanje 2-3 puta nedeljno ili po potrebi, u zavisnosti od aktivnosti. Osobe koje se više znoje, treniraju ili rade fizičke poslove treba da se tuširaju češće, dok onima koji provode vreme u zatvorenom prostoru ređe tuširanje može više odgovarati.

Bitno je i kako se tuširate

Dužina i način tuširanja takođe igraju veliku ulogu. Predugo tuširanje i vruća voda dodatno isušuju kožu. Stručnjaci savetuju:

tuširanje od 3 do 5 minuta

korišćenje mlake, a ne vrele vode

fokus na delove tela koji se najviše znoje.

Nakon tuširanja preporučuje se nanošenje hidratantnog losiona dok je koža još blago vlažna, jer to pomaže da zadrži vlagu. Najvažnije je slušati svoje telo i prilagoditi higijenske navike sopstvenim potrebama.

Zajecaronline.com/Najžena

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!