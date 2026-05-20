Tursku i Japan pogodio zemljotres!

Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, udaljen 21 kilometar od grada Malatije, na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je bio snažan, ljuljali su se lusteri, a zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru.
Japan se zatresao!
Japanski arhipelag Rjukju danas je pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 50 kilometara i udaljen 142 kilometra od Okinave. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao dugo.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
