Turska: Od 1. novembra zabranjene društvene mreže za mlađe od 15 godina

Turska je danas zvanično objavila zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra.

Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite dece i tinejdžera od štetnih uticaja onlajn platformi.

Odluka je objavljena u službenom glasilu nakon što je turski parlament u aprilu usvojio zakon kojim se propisuje da pružaoci usluga društvenih mreža moraju da preduzmu neophodne tehničke i administrativne mere, uključujući proveru uzrasta, kako bi zaštitili mlade.

Propis takođe nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbede alate za roditeljski nadzor, prenosi televizija TRT.

U okviru toga, roditelji će moći da upravljaju podešavanjima naloga svoje dece, ograničavaju vreme korišćenja i odobravaju plaćene transakcije.

Prema propisu, verifikacija uzrasta za postojeće naloge mora da bude završena do 31. marta 2027. godine. Nalozi korisnika za koje se utvrdi da su mlađi od 15 godina biće ugašeni.

Zemlje poput Australije već su uvele ograničenja korišćenja društvenih mreža za decu, dok se druge, poput Velike Britanije i Francuske, zalažu za isto.

Cilj je zaštita dece od digitalnih rizika kao što su zavisnost od ekrana, nedostatak sna, vršnjačko nasilje i poremećaji u ishrani.

Zajecaronline/J.V.

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