TUGA U SVETU TENISA: Preminuo nekadašnji teniser!

Nekadašnji italijanski teniser Nikola Pjetranđeli preminuo je u 92. godini, saopštio je danas Teniski savez Italije.

Pjetranđeli je u karijeri osvojio 44 titule u singl konkurenciji, a od toga dva grend slem trofeja. On je 1959. i 1960. godine osvojio Rolan Garos.

Pjetranđeli je u dubl konkurenciji stigao do osam trofeja. On je bio kapiten reprezentacije Italije koja je 1976. godine osvojila Dejvis kup.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

