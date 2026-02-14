Tuga u Sremčici!

Danas se na groblju u Sremčici održava sahrana majke pevačice Goge Sekulić, a scena koja je zatekla našu ekipu slama i najtvrđa srca.

Goga je skrhana bolom i, prema rečima prisutnih, ne može da zaustavi suze.

U crnini, vidno potresena, jedva pronalazi snagu da primi saučešće i zahvali svima koji su došli da joj pruže podršku u najtežem trenutku.

Na groblju su se pojavili brojni prijatelji, porodica i kolega Aleksandar Misojčić došli kako bi joj pružili utehu i pokazali da u ovom bolnom času nije sama. Mnogi su je grlili i tešili, dok su pojedini jedva zadržavali emocije. Među prisutnima je bio i Gogin bivši muž. Porodica je sve vreme uz pevačicu, pokušavajući da joj olakša trenutke nezamislive tuge.

Zajecaronline/J.V.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac. Pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs