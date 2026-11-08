Haos zbog ajkule! Nije viđena 11 dana, moguće da je otišla ka otvorenom moru

Ajkula “Bukang-i”, koja je mesecima boravila u obalskom kanalu u južnokorejskom gradu Busanu i privukla gotovo 1,7 miliona posetilaca, nije viđena od 27. oktobra, što ukazuje na mogućnost da je otišla ka otvorenom moru.

Prema podacima nadležnih službi, ajkula je poslednji put primećena u blizini izlaza iz kanala koji vodi ka Severnoj luci, preneo je Jonhap.

Stručnjaci smatraju da je na njen nestanak mogla da utiče niža temperatura vode, koja je pala na 18 do 19 stepeni Celzijusa.

Ajkula je prvi put primećena u kanalu 18. septembra, a lokalne vlasti su u tri navrata bezuspešno pokušale da je usmere ka okeanu.

Nakon poslednjeg pokušaja, zadržala se u vodama blizu pristaništa izvan kanala, gde su postavljene zaštitne mreže kako bi se sprečio njen povratak.

Vlasti planiraju da mreže zadrže još neko vreme, a odluku o njihovom uklanjanju doneće oko mesec dana nakon što ajkula napusti to područje.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.