Trik za savršeno hrskav pomfrit: prelijte ga ovim!

Bez obzira da li se poslužuje uz roštilj, meso, ribu ili samo sa kečapom i majonezom, teško je odoleti njegovom ukusu. Ipak, najveći izazov je pripremiti ga kod kuće – retko kada ispadne hrskav i zlatno-smeđ kao u restoranima.

Srećom, postoji jednostavan trik koji rešava ovaj problem, a što je najzanimljivije – za njega nije potrebna posebna namirnica, već piće koje većina nas ima u frižideru.

Reč je o gaziranom, providnom, slatkom soku!

Ovaj gazirani napitak sa mehurićima može običan krompir pretvoriti u savršeno hrskav pomfrit koji će svi želeti da probaju.

Kako funkcioniše ovaj trik?

Kiselost i mehurići iz sprajta prodiru u krompir, omekšavaju ga i pripremaju za prženje. Na taj način on spolja dobija savršeno hrskavu koricu, dok iznutra ostaje mekan i sočan. Sve što je potrebno jeste da krompir, isečen na trake, na kratko potopite u sprajt. Dovoljno je da odstoji minut ili dva, pa da ga zatim izvadite i dobro obrišete ubrusom kako ne bi ostalo viška tečnosti. Nakon toga, ide pravo u vrelo ulje.

Rezultat?

Pomfrit kakav niste do sada probali – zlatan, hrskav i sa posebnim ukusom koji ga čini drugačijim od klasičnog. Uz to, možete ga služiti na sve načine: kao prilog mesu ili ribi, u kombinaciji sa salatom, ili jednostavno samostalno, uz neki omiljeni sos.

Zajecaronline.com/najzena.N.B.

