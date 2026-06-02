Vučić: Rast BDP-a u prvom kvartalu 3,2 odsto, Srbija na prvom mestu u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je Srbija u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a. Navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2 odsto.

“Ovo su zemlje Evrope po stopi rasta u prvom kvartalu, Srbija i dalje na prvom mestu, 3,2 je Srbija. Iza nas su Poljska, Slovenija, Kipar, Bugarska, Island, Španija, Letonija, Estonija, Hrvatska, Češka, Litvanija, Švedska, Francuska. Holandija, Italija, Slovačka, Nemačka, Švajcarska, Rumunija i Irska”, rekao je Vučić gostujući u jednoj emisiji.

Dodao je da je samo u aprilu rast bio četiri odsto.

“Ono gde imamo probleme to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. I to su dobre vesti”, rekao je Vučić.

On je rekao i da je relativizacija rezultata jedan od tri ključna elementa pokušaja rušenja vlasti i ukazao da se danas u zemlji živi bolje nego ikada. Dodajući da će za Vidovdan pomilovati neke od svojih političkih protivnika iz različitih delova političkog spektra sa ciljem pomirenja i ujedinjena u zemlji.

“Pomilovaću pojedine od tih ljudi, ne sve, pojedine, zato što želim da i to bude signal pomirenja i signal ujedinjenja u našoj zemlji. I molim one koji misle da mogu da očekuju da mi u narednih nekoliko dana pošalju i svoje molbe. I zahteve za pomilovanje da bismo mogli da ih uzmemo u razmatranje”, kazao je Vučić.

Rekao je da ne zamera mladim ljudima kojima su manipulisali pojedini profesori kako bi ih zloupotrebili da bi se dočepali vlasti. Pa dodao da će na listi oko SNS na narednim izborima biti 20 studenata, a na studentskoj nijedan.

On je rekao da voli i poštuje te mlade ljude i njihovu energiju i da nema šta da se zameri onome ko je izmanipulisan, već manipulatorima.

Govoreći o svojim političkim protivnicima u Srbiji, rekao je da im nije uspela relativizacija njegovih rezultata i kriminalizacija njega i njegovih saradnika. Ali, kako je rekao, uspela im je dehumanizacija njega.

Zajecaronline/J.V.

