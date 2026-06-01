Zakazana licitacija za izdavanje u zakup kafe-bara na gradskom bazenu u Zaječaru
Javno-komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe-bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 400.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10. 000 dinara.
Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni položiti depozit u iznosu od 10 odsto od početne cene. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31.07.2026. godine, a drugu polovinu do 31.08.2026. godine.
Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje tri godine u skladu sa Zakonom i koja nemaju dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.
Učesnici na licitaciji su dužni poneti sa sobom izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 do 15 časova. Llicitacija će biti održana 5. juna, u prostorijama Sportske hale, sa početkom u 12 časova.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660, ili lično u prostorijama Sportske hale.
Zajecaronline/J.V.
