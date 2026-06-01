Sejda Bešlić, dugogodišnja supruga Halida Bešlića, preminula je osam meseci nakon što je ostala bez svoje najveće životne ljubavi.

Ljubavna priča Halida i Sejde godinama je važila za jednu od najlepših na estradi. Njihova veza započela je krajem sedamdesetih godina, u vreme kada je pevač tek gradio svoju muzičku karijeru i snimao prve singlove.

Sejda je tada radila u fabrici čokolade, a sudbinski susret dogodio se tokom proslave 8. marta. Halid je kasnije pričao da ju je, čim ju je ugledao, u šali zaprosio, ne sluteći da će upravo ona postati njegova životna saputnica.

Iako je sve počelo kao šala, njihova ljubav vrlo brzo postala je ozbiljna. Nakon samo šest meseci zabavljanja odlučili su da stanu pred matičara i izgovore sudbonosno „da“.

– Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani na ulazu u Sarajevo radila je moja svastika, koja nas je upoznala. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali, video sam da je to to. Zabavljali smo se pola godine i odmah potom venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli – govorio je svojevremeno Halid.

Kada su se venčali 1977. godine, Sejda je napustila posao i posvetila se porodici, pružajući Halidu podršku tokom svih uspona i izazova koje je donosio život na estradi.

Njihova priča ostala je primer ljubavi, odanosti i zajedništva koje je trajalo kroz decenije, uprkos brojnim iskušenjima koja su ih pratila na životnom putu.

Iz njihove ljubavi rodio se sin Dino. Nažalost, nisu mogli da imaju više dece i to je nešto što ih je uvek morilo. Međutim, Sejdi je svojevremeno dijagnostikovan rak jajnika, a nakon operacije, postalo je izvesno da više neće moći da ima decu.

– Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo… Ja sam stalno putovao, radio… Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način – ispričao je Halid u jednoj emisiji.

Sejda je Halidu tokom svih godina braka bila najveća podrška i nepresušan izvor inspiracije, a posebno emotivnu težinu nosi činjenica da joj je pevač samo mesec dana pre smrti posvetio pesmu.

Zajecaronline/M.R

