Šeron Stoun o povratku karijeri nakon moždanog udara

Šeron Stoun oštro je kritikovala holivudske standarde, priznavši da nakon teškog moždanog udara industrija zabave nije imala milosti prema njoj.

Glumica otvoreno govori o povratku u Holivud i razlogu zbog kojeg je danas posvećena slikarstvu. U iskrenom intervjuu za Vog, glumica se prisetila svoje teške borbe za zdravlje nakon masovnog moždanog krvarenja 2001. godine. Iako je uspela da se oporavi, povratak karijeri bio je obeležen odbijanjem i zatvorenim vratima, što je Stoun navelo da preispita svoj život i posveti se umetnosti.

– Trebalo mi je dugo vremena da se oporavim. Trebalo je i dugo vremena da me ponovno puste unutra – rekla je glumica i upozorila na očigledno licemerje prema ženama u filmskoj industriji.

– Kad jednom izgubiš karijeru, osim ako nisi muškarac, nije lako da se vratiš. Više te ne pozivaju na mnoge stvari. Koliko žena znate koje su uspele da se vrate? Čini se da povratak nije za žene – oštro je zaključila glumica. Zbog toga se danas, uz pisanje i glumu, ozbiljno posvetila slikarstvu, ističući kako je generaciji žena kojoj pripada bilo gotovo “zabranjeno da imaju i mozak i vaginu”.

Zajecaronline/24sedam/J.V.