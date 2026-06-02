Danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme! U Zaječaru do 24 stepena!

U Zaječaru danas maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena! Uz kako navode meteorolozi povremenu kišu ili pljuskove do 15 časova.
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni. Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo vreme.
Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima.
Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac, dok će najniža temperatura biti oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
