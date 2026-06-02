Horoskop za 2. jun 2026. godine

Ovan

Nemojte dozvoliti da Vas neko emotivno zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje Vašem uticaju. Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Bik

Nema razloga da sumnjate u nečija osećanja. Dozvolite sebi da Vas ponese emotivni zanos, kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima. Uživajte u lepim stvarima, opustite se od napornih obaveza.

Blizanci

Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice. Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima. Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Rak

Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor. Važno je da se oslonite na svoj um.

Lav

U emotivnom smislu, očekuje Vas novo zadovoljstvo koje će obeležiti Vas odnos sa voljenom osobom. Uvek postoji i lakši i teži put do uspeha, stoga prihvatite korisnu ideju koju predlažu Vaši saradnici. Nalazite se u sjajnoj formi.

Devica

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se. Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate. Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Vaga

Voljena osoba dobro poznaje Vašu ćud i karakter, ne možete da sakrijete svoje raspoloženje. Samo se zavaravate. Važno je da napravite listu prioriteta i da prihvatite nečiji savet. Trenutni neuspeh treba da Vas motiviše na dodatnu upornost. Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Škorpija

Susret sa jednom osobom za Vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled. Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.

Strelac

Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da Vas navedu na pogrešno ponašanje. Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće Vam.

Jarac

Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere. Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.

Vodolija

Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos. Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama. Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Ribe

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Zajecaronline/M.R/Astrolook

