Jednu stvar obavezno treba da stavite u džep: Danas je Duhovski utorak i crveno slovo

Jednu stvar obavezno treba da stavite u džep

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 2. juna obeležavaju Duhovski utorak. To je treći dan jednog od najvećih praznika koji se u narodu naziva i Trojica ili Silazak Svetog duha na apostole.

Ovaj pravoslavni praznik, koji mnogi nazivaju i „rođendanom“ hrišćanske crkve, pada tačno pedeset dana nakon Vaskrsa i u kalendaru je obeležen crvenim slovom.

S obzirom na to da se praznovanje nastavlja tokom cele sedmice, ovo je takozvana Trapava nedelja, kada po crkvenim pravilima nikako ne bi trebalo postiti.

Jednu stvar obavezno treba da stavite u džep!

Šta kaže narodno verovanje i zašto je važno šta nosite u džepu?

U našem narodu postoji niz zanimljivih, starih običaja vezanih za ovaj praznik. Verovanje kaže da se na Duhovski utorak nikako ne valja peti po drveću kako se ne bi uznemirili duhovi. Ipak, jedan od najzanimljivijih običaja u nekim delovima Srbije jeste praksa nošenja amajlije – kako bi se čovek zaštitio od nesreće, obavezno bi u džepu trebalo da nosi čen belog luka ili pelina!

Takođe, drveće se na ovaj dan ritualno kiti raznim darovima, među kojima su sapuni, šareni peškiri, flašice parfema, pa čak i ruževi za usne.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!