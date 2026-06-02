Isplata majske penzije počinje danas i to prvo prvo samostalcima
Penzije za maj prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), prvo će dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da pristižu danas, 2. juna bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili.
U petak, 5. juna počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.
Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i njima će isplata početi 10. juna bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzije za april, a prosečna aprilska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.848 dinara.
Zajecaronline/J.V.
