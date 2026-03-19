Trik za hitno odmrzavanje mesa: Spremno za kuvanje!

Kada ste u krizi sa vremenom, brzo odmrzavanje mesa može postati jednostavno uz jedan praktičan trik.

Umesto klasičnog odmrzavanja na sobnoj temperaturi, zamrznuto meso stavite između dve metalne posude ili šerpe. Metal, kao odličan provodnik toplote, ravnomerno prenosi toplotu iz prostorije u meso, čime led u mesu brže otapa.

Proces se može dodatno ubrzati tako što u gornju posudu sipate mlaku vodu (nikako vruću), kako bi se izbeglo neravnomerno zagrevanje i “kuvanje” spoljašnjeg sloja mesa.

Povremeno okretanje mesa osigurava ravnomerno odmrzavanje.

Ipak, važno je pridržavati se pravila bezbednosti: ne koristiti vruću vodu, ne ostavljati meso dugo na sobnoj temperaturi i ograničiti vreme odmrzavanja na jedan do dva sata, u zavisnosti od veličine komada.

Ova metoda praktično skraćuje vreme odmrzavanja, ali ipak čuva kvalitet i sigurnost mesa.

Zajecaronline.com/Najžena/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

