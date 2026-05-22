Tri noći za istoriju…

Legendarna regionalna zvezda Vesna Zmijanac priredila je publici tri večeri za pamćenje u prepunoj Beogradskoj Areni, gde je 14, 15. i 16. maja održala spektakularne koncerte povodom velikog jubileja svoje karijere.

Publika iz cele Srbije i regiona danima je pristizala u Beograd kako bi prisustvovala emotivnom muzičkom događaju koji će se dugo prepričavati… Vesna je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najvećih zvezda domaće muzike.

Tokom tri nezaboravne večeri nizali su se bezvremenski hitovi, emocije i ovacije publike koja je zajedno sa pevačicom pevala od prve do poslednje pesme. Atmosfera u Areni bila je ispunjena snažnim emocijama, nostalgijom i energijom koja je obeležila čitav spektakl…

Veliku ulogu u realizaciji ovih koncerata imao je Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, kome je Vesna više puta javno zahvalila što ju je motivisao da se vrati velikim koncertima.

– „Za sve je kriv Saša Mirković. On mi je predložio da radimo ove koncerte i pristala sam. Verujem mu bezuslovno i uspeh je jednostavno bio zagarantovan – izjavila je Vesna pred sam početak koncertnog spektakla.“

Posebnu draž sva tri koncerta dali su brojni specijalni gosti koji su zajedno sa Vesnom napravili atmosferu za pamćenje. Na sceni su joj se pridružili Dino Merlin, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Mira Škorić… Njihovi zajednički dueti doveli su atmosferu do usijanja. A publika je ovacijama pozdravila svaki trenutak njihovog nastupa.

Organizatori ističu da je produkcija bila na svetskom nivou, uz impresivne vizuelne efekte, vrhunski zvuk i pažljivo osmišljenu scenografiju. Što je dodatno doprinelo da tri majske večeri u Areni izgledaju kao pravi muzički spektakl.

Nakon ogromnog uspeha u Beogradu, Vesna Zmijanac nastavlja regionalnu turneju, za sada su potvrđeni koncerti u Banja Luci, Skoplju i Sarajevu. Gde već vlada ogromno interesovanje publike.

Posle tri rasprodate noći u Beogradu, jedno je sigurno – Vesna Zmijanac je još jednom pokazala da njene pesme, emocija i harizma ne poznaju vreme. A koncerti u Areni ostaće upisani kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine…

Emocija koja je osvojila Arenu stiže i u druge gradove…

G O L D E N T O U R

Vesna Zmijanac | 16.07.2026 | Tvrđava Kastel, Banja Luka, Vesna Zmijanac | 28.11.2026 | Jane Sandanski, Skopje, Vesna Zmijanac | 19.12.2026 | Zetra, Sarajevo i još mnogi drugi…

Zajecaronline/J.V.

