Panika na plaži u Grčkoj! Ajkula snimljena u plićaku

Panika na plaži u Grčkoj!

Turisti i meštani mesta Aspra Spitija u oblasti Beotija, nedaleko od Atine, ostali su zatečeni kada su u plićaku ugledali ajkulu kako pliva tik uz obalu. Neobičan prizor brzo je privukao pažnju prisutnih, a snimak događaja izazvao je veliko interesovanje na društvenim mrežama.

U video-snimku može se videti kako se ajkula kreće svega nekoliko metara od kupača.

Iako je njen dolazak u plićak u prvi mah uznemirio ljude na plaži, životinja nije pokazivala nikakve znakove agresije i nakon kraćeg zadržavanja udaljila se od obale, prenosi “Ta Nea”.

Prema dostupnim informacijama, reč je o mladunčetu plave ajkule (Prionace glauca), vrste koja je veoma rasprostranjena u Mediteranu, ali se retko može videti toliko blizu obale.

Stručnjaci naglašavaju da plave ajkule uglavnom nisu opasne po ljude i da se često dogodi da izgube orijentaciju kada dospeju u plitku vodu. Slične situacije zabeležene su prethodnih godina i u drugim delovima Grčke.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

