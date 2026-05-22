SUZANA MANČIĆ OTKRILA DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: „Nisam alapača, ali sam okružena njima!“ Evo u čemu je tajna njenog braka na daljinu!

Voditeljka i glumica Suzana Mančić otkrila je detalje o svojoj ulozi u humorističnoj seriji „Alapače“ koja se emituje na Hype televiziji, a kroz osmeh priznaje da joj je lik veoma zanimljiv jer tumači – gazdaricu! Serija „Alapače“ već je privukla veliku pažnju publike zahvaljujući komičnim zapletima i živopisnim likovima.
– U „Alapačama“ glumim gazdaricu! – rekla je Suzana kroz smeh, pa priznala da privatno ipak nije sklona tračevima.
– Nisam alapača, ali sam okružena njima – našalila se voditeljka i time dodatno zaintrigirala publiku koja sa nestrpljenjem prati novu Hype produkciju.
Suzana se dotakla i privatnog života, pa otkrila kako uspeva da održi skladan brak na daljinu sa suprugom Simeonom Ocomokosom.
– Tajna je u tome što smo oboje matori – rekla je u svom prepoznatljivom duhovitom maniru, aludirajući na zrelost i međusobno razumevanje koje godinama grade.
Iako važi za ženu koja uvek izgleda nasmejano i energično, Suzana priznaje da joj nije lako da uskladi brojne obaveze.
– Teško mi je da sve postignem – iskreno je priznala, ističući da joj gluma, televizija i privatni život oduzimaju mnogo vremena, ali da i dalje sa velikom ljubavlju radi svoj posao.
Zajecaronline/J.V.
