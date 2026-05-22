Preminula legenda američkog sporta

Legendarni američki vozač Kajl Buš iznenada je preminuo u 42. godini.

Tragičnu vest zajedničkim saopštenjem potvrdili su njegova porodica, tim Ričard Čildres Rejsing i čelnici NASCAR šampionata.

Sve se odigralo u samo nekoliko sati. Iz njegovog tima najpre je u četvrtak ujutro saopšteno da je Buš hitno hospitalizovan zbog „ozbiljne bolesti“, da bi nedugo nakon toga stigla najgora moguća vest o njegovom odlasku.

„U ime porodice Buš, svih u Ričard Čildres rejsingu i čitavog NASCAR-a, sa ogromnom tugom objavljujemo iznenadnu i tragičnu smrt Kajla Buša. Cela NASCAR porodica slomljena je zbog gubitka Kajla Buša. Budući član Kuće slavnih, Kajl je bio redak talent, generacijski. Bio je žestok, strastven, neverovatno nadaren i brinuo se o ovom sportu i navijačima“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Kajl Buš je bio u svojoj 22. punoj sezoni u najjačoj diviziji NASCAR šampionata. U prebogatoj karijeri osvojio je dve titule u Kup seriji (2015. i 2019. godine), a sa 63 pobede nalazi se na devetom mestu večne liste po broju trijumfa. Ostaće upamćen kao jedan od najdominantnijih i najsrčanijih vozača modernog doba.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

