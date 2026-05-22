Hapšenje u Boru, Beogradu i Zlotu, sumnja na zloupotrebe u organizaciji manifestacija

Hapšenje, sumnja na zloupotrebe u organizaciji manifestacija
Više osoba iz grada Bora i okoline, kao i iz Beograda, uhapšeno je zbog sumnje na zloupotrebe u vezi sa organizacijom sportske manifestacije, saznaje RTS.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pripadnici Uprave kriminalističke policije sproveli su akciju u kojoj je uhapšeno više osoba, saznaje RTS. Više osoba uhapšeno u Boru, Beogradu i Zlotu
Uhapšeni su A. M., Lj. J. i S. A. iz Bora, koji se terete za zloupotrebu službenog položaja, kao i Ž. M. iz Beograda, osumnjičen za zloupotrebu položaja odgovornog lica. U akciji su uhapšeni i I. J., M. N. iz Bora i D. A. iz sela Zlot kod Zaječara, zbog sumnje da su kao saizvršioci učestvovali u izvršenju istog krivičnog dela.
Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su tokom 2021. godine doneli odluke i preduzimali aktivnosti suprotno važećim propisima Grada Bora i Zakonu o sportu, kako bi omogućili da Savez sportova grada Bora učestvuje kao suorganizator međunarodnog sportskog događaja.
Istražuje se i dodela pet miliona dinara iz gradskog budžeta za organizaciju takmičenja, kao i ugovor koji je zaključen sa Automobilskim sportskim klubom.
Sumnja se da je na taj način Ž. M., zajedno sa drugim fizičkim i pravnim licima, pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.000.000 dinara.
Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu.
Zajecaronline/boronline/J.V.
