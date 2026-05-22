Iva Bojanović na svet donela treće dete!
Vest da se supruga pevača Jovana Joce Stefanovića porodila odjeknula je kao bomba na estradi, a Iva Bojanović se kratkom porukom oglasila na svom zvaničnom instagram nalogu!
Naime, Iva se rano jutros oglasila slikom iz porodilišta, uz današnji datum, napisala je samo Vukan.
Inače, Iva iz prethodnog odnosa ima dvoje dece, a sa kolegom Jocom Stefanovićem joj je treće dete. Ponosni tata Joca kome je ovo prvo dete, nedavno je kratko rekao:
– Njoj je ovo treća trudnoća, meni prva. Mi joj stalno govorimo da leži i odmara, ali ona ne može da miruje. Ipak, sada mora da uspori. Pripremamo sobu za bebu, kupujemo krevetac… Sve radimo polako i normalno. Ne jurimo brendove i luksuz, najvažnije nam je da dete bude zdravo i da ima srećno detinjstvo.
Zajecaronline/J.V.
