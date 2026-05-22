Brat kralja Čarlsa pod istragom zbog optužbi za seksualne prestupe

Britanska policija pokrenula je istragu protiv Endrua Mauntbatena-Vindzora zbog navoda o potencijalnim seksualnim prestupima. I to nakon što je žena prijavila da je odvedena u njegov dom u Vindzoru kako bi imala „odnose sa njim“.

Pomoćnik načelnika policije Temze Vali Oliver Rajt izjavio je da se istraga nastavlja, ističući da se radi o složenom predmetu koji zahteva analizu velike količine informacija pristiglih od javnosti.

Mauntbaten-Vindzor je pod istragom otkako je uhapšen na svoj 66. rođendan u Norfolku i snažno poriče bilo kakvo učešće u kriminalnim radnjama.

Specijalna jedinica u policiji Temze Vali izrazila je zabrinutost da bi Epstinove žrtve mogle biti obeshrabrene da daju iskaz. Kao i da je razgovarala sa velikim brojem svedoka otkako je osumnjičeni uhapšen.

Brat kralja Čarlsa II ispitan je zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije u istrazi pokrenutoj nakon objavljivanja dokumenata o slučaju Džefrija Epstina u januaru.

Povezan za Epstinom

Dosijei navodno ukazuju na to da je Endru slao osetljive i komercijalne informacije seksualnom prestupniku Epstinu.

Istraga se ne odnosi isključivo na finansijske aspekte već obuhvata širi spektar mogućih krivičnih dela. Uključujući seksualne prestupe, prevaru, korupciju i ometanje pravde.

Policija procenjuje navode da je Epstin 2010. godine poslao ženu, tada maloletnicu, na sastanak sa Endruom u Veliku Britaniju, međutim ona nije ispitana.

Takođe se čeka dobijanje necenzurisanih verzija relevantnih Epstinovih dokumenata, za koje se veruje da bi mogli značajno da utiču na tok istrage. Policija, u saradnji sa Krunskim tužilaštvom, utvrđuje da li je Endru u ovom slučaju imao status javnog službenika.

Zajecaronline/J.v.

