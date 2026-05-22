LEGENDARNI ACA LUKAS OSVAJA I GLUMU! Kralj balkanske estrade dobio veliku ulogu u hit seriji

Aca Lukas dobio je ozbiljnu ponudu za ulogu u seriji „Leto bez mrlje“!

Folk zvezda Aca Lukas nastavlja da dokazuje da nema granica za njegov talenat! Nakon decenija vladavine muzičkom scenom, popularni pevač dobio je prestižnu ponudu koja ga vodi u svet glume – i to ne bilo kakvu.

Reč je o značajnoj ulozi u veoma uzbudljivoj humorističkoj seriji „Leto bez mrlje“, koja se trenutno snima na čarobnom ostrvu Rab.

Lukas u seriji glumi samog sebe, a ekipa sa seta već sada hvali njegov prirodni dar, harizmu i profesionalizam.

Ovo nije običan „kameo“ nastup – Aca je dobio pravu, višeslojnu ulogu u projektu koji spaja sitkom i telenovelu, a premijera se očekuje već početkom jeseni.

Snimanje druge sezone se već odvija punom parom.

Od treme do trijumfa

Sam Aca je otvoreno priznao da gluma na početku nije bila laka:

„Imao sam veliku tremu na ranijim snimanjima. Mislio sam da mi to nije za. Ali na Rabu, u ‘Letu bez mrlje’, sve se promenilo. Atmosfera, ekipa, glumci – sve je bilo toliko vrhunsko da sam se potpuno opustio i uživao.“

Njegov prijatelj i producent Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype televizije i produkcije Hype, ponovo mu je otvorio vrata velikih projekata, a Aca je tu priliku iskoristio na najbolji mogući način.

Pohvale iskusnih glumaca sa kojima deli kadar samo su potvrdile ono što fanovi već osećaju – Aca Lukas je rođeni šoumen koji blista u svakom formatu.

Iako naglašava da muzika ostaje njegov večiti prioritet i ljubav, Lukas poručuje da je gluma postala njegov novi strastveni hobi:

„Kad god bude dobre ponude i vremena – tu sam. Ovo mi se stvarno dopalo.“

Legenda balkanske scene time pokazuje da je spreman na nove izazove i da neprestano raste.

Od kralja folk muzike do jednog od najzanimljivijih novih glumačkih imena u regionu – Aca Lukas ponovo dokazuje zašto je već godinama na samom vrhu.

„Leto bez mrlje“ stiže uskoro i već sada se očekuje prava eksplozija gledanosti, delom i zahvaljujući Lukasovoj svežoj energiji i harizmi.

Zajecaronline/K.K

