Palalić: “Pripremamo se na najbolji način da organizujemo najveći događaj u istoriji-Ekspo2027”

Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije i predsednik grupe prijateljstva Italija – Srbija Jovan Palalić izjavio je da se Srbija priprema da na najbolji način organizuje najveći događaj u istoriji zemlje – Ekspo 2027, kao i da je Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića imala najznačajniji razvoj na Balkanu.

On je za italijanski list Il Tempo ocenio da je predsednik Vučić veoma dobro vodio Srbiju.

“Mi smo zemlja koja je imala najznačajniji razvoj na Balkanu, a to se vidi u Beogradu, kao i u izgradnji novih infrastruktura na periferijama, zahvaljujući fiskalnim politikama, ceni energije i drugim merama koje su podstakle privlačenje investitora. Posle jednog pomalo burnog perioda, danas zahvaljujući predsedniku Vučiću postoji unutrašnji dijalog usmeren ka stabilizaciji”, rekao je Palalić.



Zajecaronline/Tanjug/J.V.

