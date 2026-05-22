Večeras počinje Fajnal for Evrolige, Nikola Milutinov jedini srpski košarkaš!

Večeras u Atini počinje Fajnal for Evrolige na kojem će košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov biti jedini srpski predstavnik. U prvom polufinalu od 17 časova Olimpijakos Milutinova će igrati protiv Fenerbahčea. Dok će se u španskom polufinalu od 20 sati sastati Real i debitant Valensija. U nedelju od 20 časova se igra finale, a novina je da je od ove godine ukinut meč za treće mesto.

Trostruki prvak Evrope Olimpijakos je drugu godinu uzastopno, a treću u poslednje četiri, najbolji tim regularnog dela sezone, ali na trofej Evrolige čeka već 13 godina. Upravo je Jorgos Barcokas bio trener kad je Olimpijakos 2013. poslednji put bio prvak Evrope. Pa se Grk nada da može do novog pehara.

Na putu ka finalu klubu iz Pireja stoji branilac titule Fenerbahče, dvostruki osvajač Evrolige. Turski klub je fantastično odigrao prve dve trećine sezone ali je zatim naglo pao u formi. Uprkos tome uspeo je Fenerbahče da se domogne šestog Fajnal fora u nizu i produži nadu da može odbrani pehar.

Najtrofejniji evropski klub Real, osvajač 11 titula prvaka “Starog kontinenta”, igraće Fajnal for značajno oslabljen, ali i pored toga u Madridu veruju u novo slavlje. Trener Serđo Skariolo zbog povreda nema na raspolaganju Valtera Tavaresa i Aleksa Lena ali ima dovoljno kvalitetnu i iskusnu ekipu za novi veliki uspeh.

Debitant na Fajnal foru Valensija je najprijatnije iznenađenje Evrolige ove sezone. Izabranici Pedra Martineza su postali tek drugi klub u istoriji koji se plasirao na završni turnir posle 0:2 kod kuće na startu četvrfinalne serije i sad se nadaju novom čudu u Atini, u dvorani u kojoj su nedavno dva puta pobedili Panatinaikos.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

