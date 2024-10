Tri hit filma za vikend u Kotlujevcu!

Tri najnovija hit filma u Kotlujevcu!

Predstojećeg vikenda, od 11. do 13. septembra u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu na programu će biti tri najvnovija hit filma!

Najnovija osvarenja biće prikazivana u tri termina.

Od 16 časova, biće na programu animirani film “Klinci kaubojci“.

Sinopsis:

Dvoje irskih siročadi kreće na uzbudljivo putovanje vozom u Njujork kako bi upoznali svoga ujaka i zatražili njegovo nasledstvo. Dok stiču prijatelja u guvernanti koja brine o drugoj grupi dece, suočavaju sa sa iznenadnim napadom bandita.

Istim danima, od 18 sati, na programu će biti film „Svemu dođe kraj“.

Sinopsis:

Maks Pinter, uspešni zagrebački advokat, uspeo je da odbaci optužnicu za dvostruko ubistvo protiv svog klijenta, bogatog i moćnog Dinka Horvata. Na proslavi, Maks je pijan i kaže Dinku da je hladnokrvno ubio radnike, koji su došli samo da pitaju za plate.

Od 20 časova publika će moći da pogleda film “Džoker – Ludilo u dvoje“.

Sinopsis:

Hoakin Finiks u ulozi Artura Fleka zvanog Džoker i čuvena Lejdi Gaga kao Harli Kvin u glamuroznom ludilu i nastavku kultnog psihološkog trilera iz 2019! Scenario su ponovo napisali Tod Filips i Skot Silver, koji su takođe radili na originalnom filmu. U nastavku c´emo ponovo gledati Zazie Beetz kao Sophie Dumond, a Sharon Vashington i Leigh Gill c´e ponoviti svoje uloge iz prvog filma. Ali uz Lejdi Gagu čekaju nas i neka nova lica, koja c´e tumačiti Brendan Glison (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Hari Lavtei (Industrija), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan ( Filomena) i Ken Leung (Ratovi zvezda: Buđenje sile).

Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova, na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu. Karte je moguće kupiti od 15 sati.

ZaječarOnline/O.B.