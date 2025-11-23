Trener Partizana posle utakmice u Humskoj: ”Ne, nisam zabrinut”
Novi trener Partizana Nenad Stojaković govorio je posle poraza Partizana od ekipe Železničara (3:1).
– Ne, nisam zabrinut. Imali smo igrače na pozicijama koje nisu njihove – rekao je Stojaković posle utakmice u Humskoj.
Nastavio je u istom ritmu.
”Moramo biti gladniji od protivnika”
– Da li je Pančevo bilo gladnije… Moramo biti gladniji od protivnika. Znam da je ovde poraz tragedija, pobeda ništa, ali imao sam tim na treningu samo jedan dan. Sad imamo sedam dana da se namestimo, nemamo žute kartone.
Objasnio je i odluku da Vanja Dragojević igra kao štoper.
– Ne, mi nismo imali drugo rešenje, to je bilo ono što se nametnulo. Nismo imali druga rešenja, imamo neke povređene igrače, žute kartone. Nije igrač za tu poziciju, može da odgovori, nije to bilo tako sjajno, ali uzrok je nešto što nismo mogli da hendlujemo. Imamo povređene igrače, to su pojačanja, kao i žuti kartoni i zato smo bili bez tri igrača – dodao je on.
Zajecaronline/sport.alo/ N.B.
