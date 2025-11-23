Trener Partizana posle utakmice u Humskoj: ”Ne, nisam zabrinut”

– Ne, mi nismo imali drugo rešenje, to je bilo ono što se nametnulo. Nismo imali druga rešenja, imamo neke povređene igrače, žute kartone. Nije igrač za tu poziciju, može da odgovori, nije to bilo tako sjajno, ali uzrok je nešto što nismo mogli da hendlujemo. Imamo povređene igrače, to su pojačanja, kao i žuti kartoni i zato smo bili bez tri igrača – dodao je on.

Zajecaronline/sport.alo/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.