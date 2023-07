Treća “Negotinska bućka” – Kusjak 2023. od 28. do 30. jula

Udruženje građana S.U.P.A. iz Negotina po treći put organizuju „Negotinsku bućku“ koja će biti održana u periodu od 28.do 30. jula 2023. na Kusjačkoj plaži.

U petak je predviđeno otvaranje kampa i početak takmičenja u odbojci na pesku i boćanju, a u večernjim satima nastup DJ trojica koji će činiti Miloš Jelenković (Roots Dub), Alex Ivanji (Afrotech) i KICK KONG (Dubwise).

U subotu pored nastavka takmičenja u odbojci na pesku i boćanju organizovano je i takmičenje u spremanju riblje čorbe, gde je za sve takmičare udruženje obezbedilo ribu i drva za spremanje kotlića. U večernjem terminu nastupiće band Bada Bing.

U nedelju od 6 sati ujutru kreću čamci u lov soma na bućku koje će trajati do 12 sati u podne. U jutarnjim časovima igraće se i finalne utakmice u odbojci na pesku i boćanju kao i takmičenje najmlađih (do 14 godina) u pecanju udicom na plovak. U 12 i 30 sati sledi merenje ulova, a nakon toga zajednički ručak svih učesnika i pobednika u svim disciplinama, proglašenje pobednika, dodele nagrada i zahvalnica, a sve to uz akustični bend „Žirado Kavaljeri“.

Udruženje S.U.P.A u proteklim godinama je napravilo ispust za čamce, osposobilo teren za odbojku na pesku, napravilo dva terena za boćanje, a ove godine postaviće se 10 suncobrana kao i česma i tuš za sve posetioce Kusjačke plaže.

Prijave i info za učešće na Negotinskoj bućki:

Bućka: 064/189 66 32, 064/5 33 44 66

Odbojka na pesku: 063/844 59 55

Boćanje: 061/166 51 01

Riblji kotlić: 060/66 99 636

Takmičenje u pecanju (deca do 14 god.): 069/22 33 928

Prijave je moguće izvršiti do četvrtka 27. jula.