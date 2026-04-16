Tragična vest iz Austrije: Poginuo nekadašnji reprezentativac i golman velikih klubova
U teškoj saobraćajnoj nesreći danas je u Salcburgu poginuo Aleks Maninger, bivši golman Juventusa, Arsenala i Liverpula i dugogodišnji repretzentativac Austrije.
Kako su preneli austrijski mediji, Maninger (48) je poginuo na pružnom prelazu kad je na njegovo vozilo naleteo voz.
Očekuje se da policija do kraja dana izdao zvanično saopštenje u kom će potvrditi sve detalje tragedije.
Maninger je rođen u Salcburgu, gde je i započeo golmansku karijeru. Osim za Juventus, Arsenal i Liverpul branio je i za Espanjol, Bolonju, Augsburg i Torino. Od 1999. do 2009. godine 33 puta je branio gol Austrije.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
